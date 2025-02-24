В Киеве могут открыть Южный мост, продолжаются консультации

Южный мост в Киеве. Фото: Південний міст/Facebook

В Киеве могут открыть для движения частного транспорта Южный мост, который закрыли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Мэр Виталий Кличко отметил, что после консультаций с военными планируется частичное снятие ограничения.

Об этом Кличко написал в Telegram в понедельник, 24 февраля.

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Открытие Южного моста

По словам городского головы, в декабре 2024 года власти столицы обращались к военным, но тогда они не дали согласия на открытие движения по Южному мосту в обычном режиме.

"Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно — разрешить движение транспорта с левого на правый берег", — отметил он.

В то же время движение с правого берега пока останется без изменений по предварительным договоренностям. Кличко отметил, что для этого нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, а затем решение должен принять Совет обороны города.

Скриншот поста Кличко

Когда закрыли Южный мост

Переправа была закрыта для частного транспорта в марте 2022 года во время наступления российских войск на Киев. А официальное решение об ограничении движения для частных авто на неопределенный срок Совет обороны Киева принял 21 июня 2022 года.

Напомним, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в 2025 году.

А из тендеров на Prozorro стало известно, что Пешеходный мост на Труханов остров хотят отремонтировать за 27 миллионов гривен.