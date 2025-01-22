У Києві відремонтують міст на Труханів острів до кінця 2026 року

Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів
У Києві відремонтують Пішохідний міст на Труханів острів. Вартість робіт згідно з тендером становитиме 27 мільйонів гривень, а закінчити їх мають до кінця 2026 року.
Про це стало відомо з тендеру на платформі Prozorro, організованого КП "Київавтошляхміст".
Що відомо про ремонтні роботи на Пішохідному мості в Києві
Переможцем тендеру стало ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50", яке запропонувало виконати роботи на пів мільйона дешевше за очікувану вартість.
ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" зобов'язується здійснити протиаварійні заходи з відновлення або заміни несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о. Труханів в м. Київ.
Згідно з умовами договору, підрядник має провести ремонт опор, прогонової будови, мостового полотна, підходів до мосту та виконати інші необхідні роботи.
До слова, у серпні 2019 року на Пішохідному мості сталась аварія — там обвалилась бетонна конструкція. Комунальники відновили пошкоджену частину, але це був тимчасовий ремонт.
Нагадаємо, нещодавно у Києві суд заборонив забудову острова Труханів. Також у столиці планують відремонтувати кілька шляхопроводів і вже відкрили міст, який спроєктували параметрично.
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