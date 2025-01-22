Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів arrow

Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів

22 січня 2025 09:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві відремонтують міст на Труханів острів до кінця 2026 року
Міст на Труханів острів. Фото: Хрещатик
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві відремонтують Пішохідний міст на Труханів острів. Вартість робіт згідно з тендером становитиме 27 мільйонів гривень, а закінчити їх мають до кінця 2026 року.

Про це стало відомо з тендеру на платформі Prozorro, організованого КП "Київавтошляхміст".

Читайте також:

Що відомо про ремонтні роботи на Пішохідному мості в Києві

Переможцем тендеру стало ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50", яке запропонувало виконати роботи на пів мільйона дешевше за очікувану вартість.

null
Витяг з тендеру. Фото: скриншот

ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" зобов'язується здійснити протиаварійні заходи з відновлення або заміни несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о. Труханів в м. Київ. 

Згідно з умовами договору, підрядник має провести ремонт опор, прогонової будови, мостового полотна, підходів до мосту та виконати інші необхідні роботи. 

До слова, у серпні 2019 року на Пішохідному мості сталась аварія — там обвалилась бетонна конструкція. Комунальники відновили пошкоджену частину, але це був тимчасовий ремонт. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд заборонив забудову острова Труханів. Також у столиці планують відремонтувати кілька шляхопроводів і вже відкрили міст, який спроєктували параметрично. 

Київ міст ремонт тендер Труханів острів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:34 Шахраї організували схему виманювання грошей — рішення суду

09:30 Зеленський пояснив, яким чином США і РФ підтримують зв'язок

09:27 РФ хоче перейменувати Чорне море — яку назву пропонують

09:26 Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів

09:12 Смартфон повністю завис — 6 причин і що з цим робити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:54 Мобілізація чоловіків старше 50 років — чи припинили її в Україні

08:53 Росіяни атакували Миколаїв ударними дронами — фото

08:50 На Сумщині внаслідок ворожих ударів постраждало п'ятеро людей

08:02 У Запоріжжі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

09:34 Шахраї організували схему виманювання грошей — рішення суду

09:30 Зеленський пояснив, яким чином США і РФ підтримують зв'язок

09:27 РФ хоче перейменувати Чорне море — яку назву пропонують

09:26 Пішохідний міст на Труханів острів відремонтують за 27 мільйонів

09:12 Смартфон повністю завис — 6 причин і що з цим робити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:54 Мобілізація чоловіків старше 50 років — чи припинили її в Україні

08:53 Росіяни атакували Миколаїв ударними дронами — фото

08:50 На Сумщині внаслідок ворожих ударів постраждало п'ятеро людей

08:02 У Запоріжжі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

08:00 Виплати від УВКБ ООН у січні — як і де можна подати заявку

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати