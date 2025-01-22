У Києві відремонтують міст на Труханів острів до кінця 2026 року

Міст на Труханів острів. Фото: Хрещатик

У Києві відремонтують Пішохідний міст на Труханів острів. Вартість робіт згідно з тендером становитиме 27 мільйонів гривень, а закінчити їх мають до кінця 2026 року.

Про це стало відомо з тендеру на платформі Prozorro, організованого КП "Київавтошляхміст".

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Переможцем тендеру стало ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50", яке запропонувало виконати роботи на пів мільйона дешевше за очікувану вартість.

Витяг з тендеру. Фото: скриншот

ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" зобов'язується здійснити протиаварійні заходи з відновлення або заміни несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о. Труханів в м. Київ.

Згідно з умовами договору, підрядник має провести ремонт опор, прогонової будови, мостового полотна, підходів до мосту та виконати інші необхідні роботи.

До слова, у серпні 2019 року на Пішохідному мості сталась аварія — там обвалилась бетонна конструкція. Комунальники відновили пошкоджену частину, але це був тимчасовий ремонт.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд заборонив забудову острова Труханів. Також у столиці планують відремонтувати кілька шляхопроводів і вже відкрили міст, який спроєктували параметрично.