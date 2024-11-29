Мост Патона в Киеве — переправу хотят перестроить заново

Мост Патона в Киеве. Фото: Википедия

Мост Патона в Киеве находится в критическом состоянии и в любой момент может упасть. Местные власти рассматривают идею заново перестроить этот мост, но окончательно решение еще не принято.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире Громадського радіо.

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Кандибор рассказал, что в настоящее время мост Патона находятся на балансе у государственной Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. Ее руководство уже провело несколько совещаний по поводу предстоящей реставрации моста. Одной из идей было полностью перестроить мост, также рассматривают лишь ремонт тех конструкций, которые есть сейчас. Окончательного решения еще не было принято.

"Были уже неоднократно совещания. Там много вариантов предлагают: то строить новый мост, то ремонтировать этот. Думаю, в ближайшее время оно должно решиться: ремонтировать или реставрировать — ведь мост отнесен к памятнику местного значения", — отметил директор департамента КГГА. .

Он добавил, что мост Патона — это памятник архитектуры, и там есть уникальная сварка, металлическая плита. Для того чтобы правильно его реставрировать, специалисты будут сотрудничать с Минкультом.

Напомним, 5 ноября мосту Патона исполнился 71 год. Мы писали интересные факты о знаковом сооружении.

Кроме того, жители Киева создали петицию о том, чтобы сделать мост Патона более удобным для велосипедистов. Люди просят власть переоборудовать боковые полосы движения на нем под велодорожки.