В Киеве могут подорожать общественные уборные

Общественная уборная в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В Киеве могут вырасти цены на пользование общественными туалетами. Однако пока неизвестно на сколько может вырасти цена на вход в общественный туалет.

Одну из уборных столицы проинспектировал в эфире День.LIVE корреспондент Александр Саюн.

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Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн отправился на инспекцию в одну из уборных на Контрактовой площади.

Итак, заплатив за вход в уборную 10 гривен житель столицы получит табло с таймером на 15 минут, возможность помыть и посушить руки, белую туалетную бумагу и не очень чистый пеленальный столик.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уже получил соответствующее распоряжение о возможном подорожании уборных.

Следовательно, в Киеве рассматривают возможность пересмотра тарифов на пользование общественными уборными. Соответствующее распоряжение уже поступило на подпись к Ткаченко. Правда, окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Об этом рассказал сам председатель КГВА. По его словам, документ сейчас находится на рассмотрении среди других городских вопросов.

"Мне принесли на подпись распоряжение о повышении тарифов на пользование общественными уборными в городе Киеве", — рассказал начальник КГВА.

Отметим, ранее Ткаченко заявил, что в Киеве открытие наземного перехода на перекрестке Прорезной и Крещатика задерживается. Он объяснил, что происходит это из-за мэра столицы.

Кроме того, начальник КГВА прокомментировал возобновление движения общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве.