У Києві можуть здорожчати громадські вбиральні

Громадська вбиральня у Києві. Фото: Вечірній Київ

У Києві можуть зрости ціни на користування громадськими вбиральнями. Однак наразі невідомо, на скільки може зрости ціна на вхід до громадського туалету.

Одну із вбиралень столиці проінспектував у ефірі День.LIVE кореспондент Олександр Саюн.

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Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн вирушив на інспекцію до однієї з вбиралень на Контрактовій площі.

Отже, заплативши за вхід до вбиральні 10 гривень, мешканець столиці отримає табло з таймером на 15 хвилин, можливість помити й посушити руки, білий туалетний папір та не дуже чистий пеленальний столик.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вже отримав відповідне розпорядження про можливе здорожчання вбиралень.

Відтак, у Києві розглядають можливість перегляду тарифів на користування громадськими вбиральнями. Відповідне розпорядження вже надійшло на підпис до Ткаченка. Щоправда, остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене.

Про це розповів сам голова КМВА. За його словами, документ наразі перебуває на розгляді серед інших міських питань.

"Мені принесли на підпис розпорядження про підвищення тарифів на користування громадськими вбиральнями в місті Києві", — розповів начальник КМВА.

Зазначимо, раніше Ткаченко заявив, що у Києві відкриття наземного переходу на перехресті Прорізної та Хрещатика затримується. Він пояснив, що відбувається це через мера столиці.

Крім того, начальник КМВА прокоментував відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві.