Ремонт дороги в Киеве — в городе на два дня ограничат движение транспорта

В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось
На Оболонском проспекте в Киеве 30 и 31 августа ограничат движение. Ограничения соединены с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
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"В Киеве 30 и 31 августа в период с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение по Оболонскому проспекту (на участке от проспекта Степана Бандеры до улицы Героев полка Азов)", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Коммунальщики просят граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.
В то же время в КГГА добавили, что также 30 и 31 августа с изменениями будут курсировать автобусы маршрута № 50.
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