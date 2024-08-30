Ремонт дороги в Киеве — в городе на два дня ограничат движение транспорта

Ремонт работы на дороге. Иллюстративное фото: nashemisto.dp.ua

На Оболонском проспекте в Киеве 30 и 31 августа ограничат движение. Ограничения соединены с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Читайте также:

Ремонтные работы в Киеве

"В Киеве 30 и 31 августа в период с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение по Оболонскому проспекту (на участке от проспекта Степана Бандеры до улицы Героев полка Азов)", — говорится в сообщении.

Ремонт на участке дороги в Киеве. Фото: facebook/kievavtodor

В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Коммунальщики просят граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.

Скриншот сообщения "Киевавтодора"

В то же время в КГГА добавили, что также 30 и 31 августа с изменениями будут курсировать автобусы маршрута № 50.