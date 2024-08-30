Ремонт дороги у Києві — в місті на два дні обмежать рух транспорту

У Києві на декілька днів частково обмежать рух транспорту — де саме та що трапилось
На Оболонському проспекті у Києві 30 та 31 серпня обмежать рух. Обмеження пов'язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.
Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор".
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"У Києві 30 та 31 серпня у період з 08:00 до 22:00 буде обмежений рух Оболонським проспектом (на ділянці від проспекту Степана Бандери до вулиці Героїв полку Азов)", — йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснили, що обмеження пов'язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття. Комунальники просять громадян враховувати обмеження під час планування маршруту.
Водночас у КМДА додали, що також 30 та 31 серпня зі змінами курсуватимуть автобуси маршруту № 50.
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