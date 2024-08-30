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У Києві на декілька днів частково обмежать рух транспорту — де саме та що трапилось

30 серпня 2024 09:02
Катерина Османська - Редактор
Ремонт дороги у Києві — в місті на два дні обмежать рух транспорту
Ремонтні роботи на дорозі. Ілюстративне фото: nashemisto.dp.ua
Катерина Османська - Редактор

На Оболонському проспекті у Києві 30 та 31 серпня обмежать рух. Обмеження пов'язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор".

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"У Києві 30 та 31 серпня у період з 08:00 до 22:00 буде обмежений рух Оболонським проспектом (на ділянці від проспекту Степана Бандери до вулиці Героїв полку Азов)", — йдеться у повідомленні. 

ремонт дороги в Києві
Ремонт на ділянці дороги в Києві. Фото: facebook/kievavtodor

У відомстві пояснили, що обмеження пов'язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття. Комунальники просять громадян враховувати обмеження під час планування маршруту.

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Скриншот допису "Київавтодора"

Водночас у КМДА додали, що також 30 та 31 серпня зі змінами курсуватимуть автобуси маршруту № 50.

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Зміна руху автобусів маршруту № 50. Фото: КМДА

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