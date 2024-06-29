В Голосеевском районе 29 июня сгорела маршрутка

Горит маршрутка. Фото: скриншот с видео

В Голосеевском районе Киева в субботу, 29 июня, горело маршрутное такси. По данным СМИ, это произошло возле общежития Национального университета биоресурсов и природопользования.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Известно, что возгорание транспортного средства произошло во время движения. Пожарные пытались потушить маршрутку, но при всех попытках она полностью выгорела.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания пока неизвестны.

В то же время, от полиции или ГСЧС комментариев об этом событии не было.

Напомним, 26 июня в Киеве на рынке "Юность" вспыхнул масштабный пожар.

Также мы писали, что 23 июня в жилом доме на левом берегу Киева произошел пожар на 13 этаже.