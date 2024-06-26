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У Києві на ринку "Юність" спалахнула масштабна пожежа — відео

26 червня 2024 20:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ринок Юність — 26 червня сталася пожежа у Києві
Пожежа на ринку "Юність" у Києві. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У середу, 26 червня, у Києві на ринку "Юність" спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють пожежники.

Про це повідомляють Telegram канали.

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У Мережі повідомляють, що величезний стовп диму видно з різних частин міста. Ймовірно, загорівся склад чи МАФ.

Жодної інформації про потерпілих наразі не надходило. Також невідомо, чому саме сталася пожежа.

На місці працюють пожежники.

Ринок Юність
Пожежники прибули на місце займання. Фото: скриншот


Раніше ми повідомляли, що у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на лівому березі. Загорілася квартира на 13-му поверсі житлового будинку.

Також ми писали, що на Київщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Правоохоронці повідомили, що його причиною стала необережність господаря у поводженні з павербанком.

Київ
пожежа
ринок
вогонь

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