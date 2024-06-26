Ринок Юність — 26 червня сталася пожежа у Києві

У Києві на ринку "Юність" спалахнула масштабна пожежа — відео
У середу, 26 червня, у Києві на ринку "Юність" спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють пожежники.
Про це повідомляють Telegram канали.
Що горить на ринку "Юність" у Києві
У Мережі повідомляють, що величезний стовп диму видно з різних частин міста. Ймовірно, загорівся склад чи МАФ.
Жодної інформації про потерпілих наразі не надходило. Також невідомо, чому саме сталася пожежа.
На місці працюють пожежники.
Раніше ми повідомляли, що у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на лівому березі. Загорілася квартира на 13-му поверсі житлового будинку.
Також ми писали, що на Київщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Правоохоронці повідомили, що його причиною стала необережність господаря у поводженні з павербанком.
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