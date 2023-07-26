В Киеве на Окружной дороге открыли движение: там завершился ремонт
На Большой Кольцевой дороге полностью открыто движение. Дорожники окончательно закончили ремонт на проезжей части.
Об этом сообщает КГГА.
Движение на Окружной дороге восстановлено
По состоянию на утро 26 июля дорожники завершили устройство верхнего слоя покрытия на Окружной дороге (автодорога Т-10-27).
Отмечается, что обновили участок протяженностью 3 километра между Одесской площадью и улицей Территориальной обороны в оба направления.
Общая площадь обустройства покрытия на основном проезде составляет около 110 тыс. кв. м.
"В ближайшее время на новое покрытие нанесут разметку из двухкомпонентного холодного пластика, завершат обустройство выездов с прилегающих территорий, велодорожек, ремонт тротуаров и выполнят благоустройство территории", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что за 2023 год на ремонт дорог в Киеве столичные власти потратили 2,5 миллиарда гривен. Однако эксперты сомневаются в целесообразности "закатывания" в асфальт такого количества денег, да еще и на сомнительные проекты.