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В Киеве на Окружной дороге открыли движение: там завершился ремонт

26 июля 2023 10:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на Окружной дороге открыли движение: там завершился ремонт
Кольцевая дорога в Киеве. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На Большой Кольцевой дороге полностью открыто движение. Дорожники окончательно закончили ремонт на проезжей части.

Об этом сообщает КГГА.

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По состоянию на утро 26 июля дорожники завершили устройство верхнего слоя покрытия на Окружной дороге (автодорога Т-10-27).

Отмечается, что обновили участок протяженностью 3 километра между Одесской площадью и улицей Территориальной обороны в оба направления.

Общая площадь обустройства покрытия на основном проезде составляет около 110 тыс. кв. м.

"В ближайшее время на новое покрытие нанесут разметку из двухкомпонентного холодного пластика, завершат обустройство выездов с прилегающих территорий, велодорожек, ремонт тротуаров и выполнят благоустройство территории", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что за 2023 год на ремонт дорог в Киеве столичные власти потратили 2,5 миллиарда гривен. Однако эксперты сомневаются в целесообразности "закатывания" в асфальт такого количества денег, да еще и на сомнительные проекты.

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