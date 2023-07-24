У Києві на одній із вулиць стався провал на проїжджій частині: як змінився рух столицею

Ремонт бруківки в центрі столиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві на проспекті Науки, 55 стався провал на проїжджій частині біля мереж "Київводоканалу". Однак рух автотранспорту не перекриватимуть.

Про це повідомляє КМДА.

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Інцидент стався на розвороті громадського транспорту. У десяти метрах від провалу проходить каналізаційна мережа, фахівці додатково обстежують місце аварії.

"За інформацією "Київводоканалу", розташована поруч водопровідна мережа діаметром 400 мм, яка проходить під тротуаром, та водопровідні колодязі в технічно справному стані", — йдеться в повідомленні.

Оскільки обʼїхати аварійну ділянку можливо, рух транспорту не перекривався. Продовжують курсувати тролейбуси №1 та №11.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві з 24 липня почнуть стягувати плату за стоянку автомобілів на міських місцях для паркування. Втім, платне паркування буде не щодня.

Додамо, правоохоронні органи України розпочали перевірку діяльності компанії "Київавтодор". Є підстави вважати, що керівництво компанії причетне до незаконних махінацій.