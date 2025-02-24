Три года полномасштабной войны - на Майдане Независимости чествуют Героев

Люди возле флажков на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 24 февраля, третья годовщина полномасштабного вторжения России. В годовщину украинцы приходят на Майдан Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших Героев.

Новини.LIVE побывали на месте и поделились эмоциями граждан.

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Жители и гости города приходят для почтения памяти к флажкам на Майдан Независимости, которые установили родные и друзья погибших на войне украинцев.

На Майдане Независимости чтят память героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушка чтит память погибших. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Это гражданские на военные, дети и взрослые. Большинство из них не могут сдержать слез, потому что российские оккупанты унесли жизни тысяч наших людей.

Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Женщина возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушка возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Флажки на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отметим, что флажки начали устанавливать на Майдане с началом полномасштабного вторжения в 2022 году. Это является напоминанием о цене свободы — каждый из них символизирует погибшего украинского воина.

Цветы и лампадка на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Флажки на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди возле флажков на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военные возле флажков возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Такие инсталляции вызывают эмоции как среди украинцев, так и среди иностранных гостей Киева, подчеркивая масштабы жертв в борьбе за независимость.

Женщина на месте чествования Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Лампадки возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушка чтит память Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушка возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, сегодня в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Также к третьей годовщине полномасштабной войны с официальным визитом приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

Также 24 февраля на центральном вокзале столицы встретили премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.