Три года полномасштабной войны - на Майдане Независимости чествуют Героев

В Киеве на Майдане почтили память Героев войны — фоторепортаж
В Украине в понедельник, 24 февраля, третья годовщина полномасштабного вторжения России. В годовщину украинцы приходят на Майдан Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших Героев.
Новини.LIVE побывали на месте и поделились эмоциями граждан.
Чествование памяти Героев на Майдане 24 февраля
Жители и гости города приходят для почтения памяти к флажкам на Майдан Независимости, которые установили родные и друзья погибших на войне украинцев.
Это гражданские на военные, дети и взрослые. Большинство из них не могут сдержать слез, потому что российские оккупанты унесли жизни тысяч наших людей.
Отметим, что флажки начали устанавливать на Майдане с началом полномасштабного вторжения в 2022 году. Это является напоминанием о цене свободы — каждый из них символизирует погибшего украинского воина.
Такие инсталляции вызывают эмоции как среди украинцев, так и среди иностранных гостей Киева, подчеркивая масштабы жертв в борьбе за независимость.
Напомним, сегодня в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.
Также к третьей годовщине полномасштабной войны с официальным визитом приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.
Также 24 февраля на центральном вокзале столицы встретили премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.
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