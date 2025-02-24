Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве на Майдане почтили память Героев войны — фоторепортаж arrow

В Киеве на Майдане почтили память Героев войны — фоторепортаж

24 февраля 2025 17:30
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Три года полномасштабной войны - на Майдане Независимости чествуют Героев
Люди возле флажков на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Украине в понедельник, 24 февраля, третья годовщина полномасштабного вторжения России. В годовщину украинцы приходят на Майдан Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших Героев.

Новини.LIVE побывали на месте и поделились эмоциями граждан.

Читайте также:

Чествование памяти Героев на Майдане 24 февраля

Жители и гости города приходят для почтения памяти к флажкам на Майдан Независимости, которые установили родные и друзья погибших на войне украинцев.

Українці на Майдані Незалежності вшановують пам'ять загиблих Героїв у третю річницю вторгнення Росії
На Майдане Независимости чтят память героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Третя річниця повномасштабного вторгнення: вшанування Героїв на Майдані Незалежності у Києві
Девушка чтит память погибших. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Майдан Незалежності у Києві: українці згадують загиблих Героїв у річницю війни
Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Українці зібралися на Майдані Незалежності для вшанування загиблих на третю річницю війни
Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Это гражданские на военные, дети и взрослые. Большинство из них не могут сдержать слез, потому что российские оккупанты унесли жизни тысяч наших людей.

Третя річниця російського вторгнення: фотографії з Майдану Незалежності в Києві
Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Масова акція пам'яті загиблих Героїв на третю річницю вторгнення
Военный возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
24 лютого 2025 року: українці вшановують пам'ять загиблих на Майдані Незалежності
Женщина возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
На Майдані Незалежності в Києві вшановують героїв війни в третю річницю повномасштабного вторгнення
Девушка возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Майдан Незалежності 24 лютого: українці вшановують героїв, що загинули в боротьбі з Росією
Флажки на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отметим, что флажки начали устанавливать на Майдане с началом полномасштабного вторжения в 2022 году. Это является напоминанием о цене свободы — каждый из них символизирует погибшего украинского воина.

Третя річниця повномасштабного вторгнення: громадяни вшанували пам'ять загиблих біля прапорців на Майдані
Цветы и лампадка на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Українці згадують героїв війни на річницю вторгнення Росії
Флажки на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Вшанування пам'яті героїв на Майдані Незалежності 24 лютого
Люди возле флажков на Майдане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Вшанування загиблих героїв війни на Майдані Незалежності у Києві 24 лютого
Военные возле флажков возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Такие инсталляции вызывают эмоции как среди украинцев, так и среди иностранных гостей Киева, подчеркивая масштабы жертв в борьбе за независимость.

Люди біля прапорців на честь загиблих військових на Майдані
Женщина на месте чествования Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Акція на Майдані: кияни вшановують загиблих героїв війни 24 лютого
Лампадки возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
На Майдані Незалежності в Києві українці відзначають річницю повномасштабної війни
Девушка чтит память Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Третя річниця війни: українці вшановують героїв на Майдані в Києві
Люди возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни 24 лютого
Девушка возле флажков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, сегодня в Киев прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Также к третьей годовщине полномасштабной войны с официальным визитом приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

Также 24 февраля на центральном вокзале столицы встретили премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.

Киев украинцы Герой Украины война в Украине 3 года войны
Реклама
Реклама
Реклама