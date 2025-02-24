Три роки повномасштабної війни — на Майдані Незалежності вшановують Героїв

У Києві на Майдані вшанували пам'ять Героїв війни — фоторепортаж
В Україні у понеділок, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. У роковини українці приходять на Майдан Незалежності у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв.
Новини.LIVE побували на місці та поділилися емоціями громадян.
Вшанування пам'яті Героїв на Майдані 24 лютого
Мешканці та гості міста приходять для вшанування пам'яті до прапорців на Майдан Незалежності, які встановили рідні та друзі загиблих на війні українців.
Це цивільні та військові, діти та дорослі. Більшість із них не можуть стримати сліз, бо російські окупанти забрали життя тисяч наших людей.
Зазначимо, що прапорці почали встановлювати на Майдані з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це є нагадуванням про ціну свободи — кожен із них символізує загиблого українського воїна.
Такі інсталяції викликають емоції як серед українців, так і серед іноземних гостей Києва, підкреслюючи масштаби жертв у боротьбі за незалежність.
Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
Також до третьої річниці повномасштабної війни з офіційним візитом приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.
Також 24 лютого на центральному вокзалі столиці зустріли прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади.
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