Три роки повномасштабної війни — на Майдані Незалежності вшановують Героїв

Люди біля прапорців на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. У роковини українці приходять на Майдан Незалежності у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Новини.LIVE побували на місці та поділилися емоціями громадян.

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Вшанування пам'яті Героїв на Майдані 24 лютого

Мешканці та гості міста приходять для вшанування пам'яті до прапорців на Майдан Незалежності, які встановили рідні та друзі загиблих на війні українців.

На Майдані Незалежності вшановують пам'ять Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчина вшановує пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Це цивільні та військові, діти та дорослі. Більшість із них не можуть стримати сліз, бо російські окупанти забрали життя тисяч наших людей.

Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жінка біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчина біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прапорці на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зазначимо, що прапорці почали встановлювати на Майдані з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це є нагадуванням про ціну свободи — кожен із них символізує загиблого українського воїна.

Квіти та лампадка на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прапорці на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди біля прапорців на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військові біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Такі інсталяції викликають емоції як серед українців, так і серед іноземних гостей Києва, підкреслюючи масштаби жертв у боротьбі за незалежність.

Жінка на місці вшанування Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Лампадки біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчина вшановує пам'ять Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчина біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Також до третьої річниці повномасштабної війни з офіційним візитом приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Також 24 лютого на центральному вокзалі столиці зустріли прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади.