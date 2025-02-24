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У Києві на Майдані вшанували пам'ять Героїв війни — фоторепортаж

24 лютого 2025 17:30
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Три роки повномасштабної війни — на Майдані Незалежності вшановують Героїв
Люди біля прапорців на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

В Україні у понеділок, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. У роковини українці приходять на Майдан Незалежності у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Новини.LIVE побували на місці та поділилися емоціями громадян.

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Вшанування пам'яті Героїв на Майдані 24 лютого

Мешканці та гості міста приходять для вшанування пам'яті до прапорців на Майдан Незалежності, які встановили рідні та друзі загиблих на війні українців.

Українці на Майдані Незалежності вшановують пам'ять загиблих Героїв у третю річницю вторгнення Росії
На Майдані Незалежності вшановують пам'ять Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Третя річниця повномасштабного вторгнення: вшанування Героїв на Майдані Незалежності у Києві
Дівчина вшановує пам'ять загиблих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Майдан Незалежності у Києві: українці згадують загиблих Героїв у річницю війни
Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Українці зібралися на Майдані Незалежності для вшанування загиблих на третю річницю війни
Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Це цивільні та військові, діти та дорослі. Більшість із них не можуть стримати сліз, бо російські окупанти забрали життя тисяч наших людей.

Третя річниця російського вторгнення: фотографії з Майдану Незалежності в Києві
Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Масова акція пам'яті загиблих Героїв на третю річницю вторгнення
Військовий біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
24 лютого 2025 року: українці вшановують пам'ять загиблих на Майдані Незалежності
Жінка біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
На Майдані Незалежності в Києві вшановують героїв війни в третю річницю повномасштабного вторгнення
Дівчина біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Майдан Незалежності 24 лютого: українці вшановують героїв, що загинули в боротьбі з Росією
Прапорці на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зазначимо, що прапорці почали встановлювати на Майдані з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це є нагадуванням про ціну свободи — кожен із них символізує загиблого українського воїна.

Третя річниця повномасштабного вторгнення: громадяни вшанували пам'ять загиблих біля прапорців на Майдані
Квіти та лампадка на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Українці згадують героїв війни на річницю вторгнення Росії
Прапорці на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вшанування пам'яті героїв на Майдані Незалежності 24 лютого
Люди біля прапорців на Майдані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вшанування загиблих героїв війни на Майдані Незалежності у Києві 24 лютого
Військові біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Такі інсталяції викликають емоції як серед українців, так і серед іноземних гостей Києва, підкреслюючи масштаби жертв у боротьбі за незалежність.

Люди біля прапорців на честь загиблих військових на Майдані
Жінка на місці вшанування Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція на Майдані: кияни вшановують загиблих героїв війни 24 лютого
Лампадки біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
На Майдані Незалежності в Києві українці відзначають річницю повномасштабної війни
Дівчина вшановує пам'ять Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Третя річниця війни: українці вшановують героїв на Майдані в Києві
Люди біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни 24 лютого
Дівчина біля прапорців. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Також до третьої річниці повномасштабної війни з офіційним візитом приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Також 24 лютого на центральному вокзалі столиці зустріли прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади.

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