В Киеве на одной из улиц ограничено движение транспорта: что произошло

Сотрудники Укравтодора. Фото: google.com

В столице перекрыли движение по одной на проспекте Владимира Ивасюка. Там начался капитальный ремонт дорог.

Об этом сообщает КГГА.

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На дорогах снова ремонт

Дорожники сообщают, что движение частично ограничено из-за капитального ремонта. Идут работы на участке от ул. Приозерная до ул. Набережно-Рыбальской.

Также перекрыт съезд с просп. Степана Бандеры на просп. Владимира Ивасюка в направлении Подола. Эти работы продлятся до 15 августа.

Далее ремонт продолжат в направлении ул. Александра Архипенко – сроком до 28 августа.

Напомним, ранее мы писали, что Южный мост требует очень частых ремонтов из-за постоянного перетирания слоя гидроизоляции. Все дело в инженерном просчете при проектировании переправы.

Добавим, городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице. Столичный глава не признает вины киевских властей в плохом состоянии мостов.