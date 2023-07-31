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В Киеве на одной из улиц ограничено движение транспорта: что произошло

31 июля 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на одной из улиц ограничено движение транспорта: что произошло
Сотрудники Укравтодора. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице перекрыли движение по одной на проспекте Владимира Ивасюка. Там начался капитальный ремонт дорог.

Об этом сообщает КГГА.

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На дорогах снова ремонт

Дорожники сообщают, что движение частично ограничено из-за капитального ремонта. Идут работы на участке от ул. Приозерная до ул. Набережно-Рыбальской.

Также перекрыт съезд с просп. Степана Бандеры на просп. Владимира Ивасюка в направлении Подола. Эти работы продлятся до 15 августа.

Далее ремонт продолжат в направлении ул. Александра Архипенко – сроком до 28 августа.

Напомним, ранее мы писали, что Южный мост   требует очень частых ремонтов из-за постоянного перетирания слоя гидроизоляции. Все дело в инженерном просчете при проектировании переправы.

Добавим, городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице. Столичный глава не признает вины киевских властей в плохом состоянии мостов.

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