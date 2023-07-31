У Києві на одній із вулиць обмежений рух транспорту: що сталось

Працівники Укравтодору. Фото: google.com

У столиці перекрили рух на одній на проспекті Володимира Івасюка. Там розпочався капітальний ремонт доріг.

Про це повідомляє КМДА.

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На дорогах знову ремонт

Дорожники повідомляють, що рух обмежено частково через капітальний ремонт. Йдуть роботи на ділянці від вул. Приозерної до вул. Набережно-Рибальської.

Також перекрито з’їзд із просп. Степана Бандери на просп. Володимира Івасюка в напрямку Подолу. Ці роботи триватимуть до 15 серпня.

Далі ремонт продовжать у напрямку вул. Олександра Архипенка — терміном до 28 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південний міст потребує дуже частих ремонтів через постійне перетирання шару гідроізоляції. Уся справа в інженерному прорахунку під час проєктування переправи.

Додамо, міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці. Столичний голова не визнає провини київської влади в поганому стані мостів.