У Києві на одній із вулиць обмежений рух транспорту: що сталось
У столиці перекрили рух на одній на проспекті Володимира Івасюка. Там розпочався капітальний ремонт доріг.
Про це повідомляє КМДА.
На дорогах знову ремонт
Дорожники повідомляють, що рух обмежено частково через капітальний ремонт. Йдуть роботи на ділянці від вул. Приозерної до вул. Набережно-Рибальської.
Також перекрито з’їзд із просп. Степана Бандери на просп. Володимира Івасюка в напрямку Подолу. Ці роботи триватимуть до 15 серпня.
Далі ремонт продовжать у напрямку вул. Олександра Архипенка — терміном до 28 серпня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Південний міст потребує дуже частих ремонтів через постійне перетирання шару гідроізоляції. Уся справа в інженерному прорахунку під час проєктування переправи.
Додамо, міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці. Столичний голова не визнає провини київської влади в поганому стані мостів.