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У Києві на одній із вулиць обмежений рух транспорту: що сталось

31 липня 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на одній із вулиць обмежений рух транспорту: що сталось
Працівники Укравтодору. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці перекрили рух на одній на проспекті Володимира Івасюка. Там розпочався капітальний ремонт доріг.

Про це повідомляє КМДА.

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Дорожники повідомляють, що рух обмежено частково через капітальний ремонт. Йдуть роботи на ділянці від вул. Приозерної до вул. Набережно-Рибальської.

Також перекрито з’їзд із просп. Степана Бандери на просп. Володимира Івасюка в напрямку Подолу. Ці роботи триватимуть до 15 серпня.

Далі ремонт продовжать у напрямку вул. Олександра Архипенка — терміном до 28 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південний міст потребує дуже частих ремонтів через постійне перетирання шару гідроізоляції. Уся справа в інженерному прорахунку під час проєктування переправи. 

Додамо, міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці. Столичний голова не визнає провини київської влади в поганому стані мостів.

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