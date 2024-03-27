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В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубы — движение авто усложнено

27 марта 2024 08:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубы — движение авто усложнено
Последствия прорыва трубы. Фото: Патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве на бульваре Верховной Рады усложнено движение транспорта. Причина — ремонтные работы в связи с прорывом трубы.

Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева.

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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом трубы на бульваре Верховной Рады движение транспорта затруднено. Сейчас продолжаются ремонтные работы", — говорят в полиции, говоря об усложненном движении.

Правоохранители призывают водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Пробки в Киеве 27 марта
Информация об усложненном движении. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве неизвестный украл у девочки велосипед, пока та побежала в магазин.

Также мы писали, что в столице женщина нашла в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что оно могло выползти из аквариума.

Киев
ремонт
дороги
пробки
автомобиль
водители

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