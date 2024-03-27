В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубы — движение авто усложнено
В Киеве на бульваре Верховной Рады усложнено движение транспорта. Причина — ремонтные работы в связи с прорывом трубы.
Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева.
Пробки в Киеве
"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом трубы на бульваре Верховной Рады движение транспорта затруднено. Сейчас продолжаются ремонтные работы", — говорят в полиции, говоря об усложненном движении.
Правоохранители призывают водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Напомним, в Киеве неизвестный украл у девочки велосипед, пока та побежала в магазин.
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