В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубы — движение авто усложнено

Последствия прорыва трубы. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на бульваре Верховной Рады усложнено движение транспорта. Причина — ремонтные работы в связи с прорывом трубы.

Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева.

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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом трубы на бульваре Верховной Рады движение транспорта затруднено. Сейчас продолжаются ремонтные работы", — говорят в полиции, говоря об усложненном движении.

Правоохранители призывают водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Информация об усложненном движении. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве неизвестный украл у девочки велосипед, пока та побежала в магазин.

Также мы писали, что в столице женщина нашла в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что оно могло выползти из аквариума.