У Києві на одній з вулиць стався прорив труби — рух авто ускладнений
У Києві на бульварі Верховної Ради ускладнений рух транспорту. Причина — ремонтні роботи внаслідок прориву труби.
Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва.
Затори у Києві
"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з проривом труби на бульварі Верховної Ради рух транспорту ускладнений. Наразі тривають ремонтні роботи", — кажуть у поліції, говорячи про ускладнений рух.
Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Нагадаємо, у Києві невідомий вкрав у дівчинки велосипед, поки та побігла до магазину.
Також ми писали, що у столиці жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти з акваріума.
Читайте Новини.LIVE!