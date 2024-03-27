У Києві на одній з вулиць стався прорив труби — рух авто ускладнений

Наслідки прориву труби. Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на бульварі Верховної Ради ускладнений рух транспорту. Причина — ремонтні роботи внаслідок прориву труби.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва.

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"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з проривом труби на бульварі Верховної Ради рух транспорту ускладнений. Наразі тривають ремонтні роботи", — кажуть у поліції, говорячи про ускладнений рух.

Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Інформація про ускладнений рух. Фото: скриншот

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