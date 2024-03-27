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У Києві на одній з вулиць стався прорив труби — рух авто ускладнений

27 березня 2024 08:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві на одній з вулиць стався прорив труби — рух авто ускладнений
Наслідки прориву труби. Фото: Патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на бульварі Верховної Ради ускладнений рух транспорту. Причина — ремонтні роботи внаслідок прориву труби. 

Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва. 

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"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з проривом труби на бульварі Верховної Ради рух транспорту ускладнений. Наразі тривають ремонтні роботи", — кажуть у поліції, говорячи про ускладнений рух. 

Правоохоронці закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Затори у Києві 27 березня
Інформація про ускладнений рух. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві невідомий вкрав у дівчинки велосипед, поки та побігла до магазину. 

Також ми писали, що у столиці жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти з акваріума. 

Київ
ремонт
дороги
затори
автомобіль
водії

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