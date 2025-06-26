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Главная Киев В Киеве на одной из станций метро начались ремонтные работы

В Киеве на одной из станций метро начались ремонтные работы

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Дата публикации 26 июня 2025 10:56
В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" начался капитальный ремонт эскалаторов
Перекрыт вход на эскалатор. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Ремонт эскалаторов

В Киеве на станции метро "Дворец Украина" начались работы по капитальному ремонту эскалаторов. Последний капремонт на этой станции проводили еще весной 2014-го.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Ремонт эскалаторов

В метрополитене отметили, что ремонт эскалаторов будет происходить поэтапно и продлится ориентировочно до конца 2025 года.

По регламенту, эскалаторы в подземке проходят полное техническое обновление каждые 10-12 лет или после достижения 150 тысяч километров пробега. Последний капремонт на этой станции проводили еще весной 2014-го.

"Капитальный ремонт эскалаторов важен для долговременной и качественной работы оборудования, поскольку предусматривает проверку, диагностику и замену деталей и комплектующих. Так, во время этих работ полностью демонтируют основные элементы: лестничное полотно, поручни, редуктор, тяговые цепи и другие детали, обеспечивающие работу эскалаторов", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве возле станции метро "Вокзальная" установили пандусы на входе и выходе возле лестницы.

Также мы сообщали, что строительство метро на Троещину откладывают и рассматривают более дешевый вариант.

Киев ремонт метро общественный транспорт эскалатор
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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