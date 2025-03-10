Метро Дворец Украина в Киеве — мозаика на станции демонтирована

Станция метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве на станции метро "Дворец Украина" демонтировали мозаику. Процесс прошел грубо и без надлежащей реставрационной подготовки.

Об этом сообщила исследовательница архитектуры Эльмира Эттингер.

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Демонтаж мозаики

По словам Эттингер, работы на станции метро "Дворец Украина" выполняли без привлечения специалистов, которые могли бы сохранить мозаику. Вместо осторожного демонтажа ее просто выбили из стены с помощью перфораторов.

На станции метро "Дворец Украина" сбили перфоратором советскую мозаику. Фото: Эльмира Эттингер

Исследовательница также выразила обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы смальты, из которой состояла мозаика, ведь неизвестно, сохранили ли ее или просто выбросили как строительный мусор.

"КП "Киевский метрополитен" что же вы делаете? Обещали демонтаж мозаик на "Дворце Украина", но взяли и так вырвали, перфораторами сбили их?! Вопрос, почему не осторожный демонтаж? Где хранится ценная смальта, выбросили ли вы ее как строймусор? Почему к демонтажу не привлечены профессиональные реставраторы, которые сделали бы это осторожно и аккуратно?" — говорится в сообщении.

Как раньше выглядела мозаика. Фото: Наш Киев

Ранее столичный метрополитен объявил о демонтаже советских символов на нескольких станциях, в частности "Дворец Украина", "Майдан Независимости" и "Вокзальная".

Ранее мы писали, что на станции метро в Киеве погиб пассажир.

Также мы сообщали, что для киевского метрополитена закупят 50 новых вагонов.