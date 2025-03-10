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У Києві на одній зі станцій метро збили коштовну мозаїку — фото

10 березня 2025 10:29
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Метро Палац Україна у Києві — мозаїка на станції демонтована
Станція метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві на станції метро "Палац Україна" демонтували мозаїку. Процес пройшов грубо та без належної реставраційної підготовки.

Про це повідомила дослідниця архітектури Ельміра Еттінгер.

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За словами Еттінгер, роботи на станції метро "Палац Україна" виконували без залучення фахівців, які могли б зберегти мозаїку. Замість обережного демонтажу її просто вибили зі стіни за допомогою перфораторів.

Мозаїка на станції метро Палац Україна демонтаж
На станції метро "Палац Україна" збили перфоратором радянську мозаїку. Фото: Ельміра Еттінгер

Дослідниця також висловила занепокоєння щодо подальшої долі смальти, з якої складалася мозаїка, адже невідомо, чи її зберегли, чи просто викинули як будівельне сміття.

"КП "Київський метрополітен" що ж ви робите? Обіцяли демонтаж мозаїк на "Палаці Україна", але взяли і отак вирвали, перфораторами збили їх?! Питання, чому не обережний демонтаж? Де зберігається коштовна смальта, чи викинули ви її як будсміття? Чому до демонтажу не залучені професійні реставратори, які зробили би це обережно і охайно?" — йдеться у повідомленні.

Мозаїка на станції метро Палац Україна демонтаж
Який раніше вигляд мала мозаїка. Фото: Наш Київ

Раніше столичний метрополітен оголосив про демонтаж радянських символів на кількох станціях, зокрема "Палац Україна", "Майдан Незалежності" та "Вокзальна".

Раніше ми писали, що на станції метро у Києві загинув пасажир.

Також ми повідомляли, що для київського метрополітену закуплять 50 нових вагонів.

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