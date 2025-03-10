Метро Палац Україна у Києві — мозаїка на станції демонтована

Станція метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"

У Києві на станції метро "Палац Україна" демонтували мозаїку. Процес пройшов грубо та без належної реставраційної підготовки.

Про це повідомила дослідниця архітектури Ельміра Еттінгер.

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Демонтаж мозаїки

За словами Еттінгер, роботи на станції метро "Палац Україна" виконували без залучення фахівців, які могли б зберегти мозаїку. Замість обережного демонтажу її просто вибили зі стіни за допомогою перфораторів.

На станції метро "Палац Україна" збили перфоратором радянську мозаїку. Фото: Ельміра Еттінгер

Дослідниця також висловила занепокоєння щодо подальшої долі смальти, з якої складалася мозаїка, адже невідомо, чи її зберегли, чи просто викинули як будівельне сміття.

"КП "Київський метрополітен" що ж ви робите? Обіцяли демонтаж мозаїк на "Палаці Україна", але взяли і отак вирвали, перфораторами збили їх?! Питання, чому не обережний демонтаж? Де зберігається коштовна смальта, чи викинули ви її як будсміття? Чому до демонтажу не залучені професійні реставратори, які зробили би це обережно і охайно?" — йдеться у повідомленні.

Який раніше вигляд мала мозаїка. Фото: Наш Київ

Раніше столичний метрополітен оголосив про демонтаж радянських символів на кількох станціях, зокрема "Палац Україна", "Майдан Незалежності" та "Вокзальна".

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