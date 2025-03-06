Метро в Києві — оголосили тендер на купівлю 50 нових вагонів

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський метрополітен оголосив новий тендер. Планують закупити 50 нових вагонів у межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це повідомили на офіційному порталі Києва в середу, 5 березня.

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Як зазначається у повідомленні, Київський метрополітен планує оновити рухомий склад. Для цього придбають 50 нових вагонів. Фінансувати це будуть у рамках кредитного договору, укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку. На офіційному сайті ЄБРР вже оголосили тендер на закупівлю вагонів. Він передбачає купівлю 10 п'ятивагонних поїздів із вільним проходом між вагонами.

"Вони мають відповідати сучасним європейським стандартам і враховувати особливості експлуатації у столичній підземці. Також у межах тендера заплановано постачання запасних частин, витратних матеріалів, устаткування та інструментів для обслуговування й ремонту рухомого складу", — йдеться у повідомленні.

Закупівлю проводитимуть у форматі відкритих торгів. Кінцевий термін подання пропозицій для першого етапу — травень 2025 року.

Нагадаємо, на станції метро "Теремки" у Києві почав працювати другий вихід. Його закрили ще у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення.

Також у КМВА показали, як лагодять вагони у метро. До слова, щодня метрополітен у Києві перевозить сотні тисяч пасажирів.