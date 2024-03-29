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В Киеве на одном из мостов через Днепр ограничат движение — о каком идет речь

29 марта 2024 14:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве на одном из мостов через Днепр ограничат движение — о каком идет речь
Автомобили на Северном мосту в Киеве. Фото: Вечерний Киев
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосту.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на "Киевавтодор". в пятницу, 29 марта.

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В КГГА указали, что ограничение движения с субботы, 30 марта, будет происходить в направлении с левого на правый берег. Перекрытой для авто будет правая полоса дороги и полоса движения общественного транспорта.

"Изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, которое будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтошляхмост", — отметили в КГГА.

"Киевавтодор" призвал водителей столицы учитывать эту информацию при планировании своих поездок через мост.

Схема перекрытия движения на Северном мосту
Схема перекрытия движения на Северном мосту. Фото: КГГА

Напомним, с 27 марта в Киеве ввели новый маршрут для общественного транспорта. Речь идет о троллейбусах №28 и №31, а также автобусе №45.

Также мы писали, что с 18 марта по 30 апреля, кроме выходных, в Киеве изменена работа трамваев из-за их технического обслуживания. Речь идет о трамвае маршрута №5.

Киев
мост
транспорт
Украина
автобусы

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