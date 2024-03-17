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У Києві обмежать рух на дорозі — які вулиці перекриють вже завтра

17 березня 2024 13:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві обмежать рух на дорозі — які вулиці перекриють вже завтра
Перекрита дорога у Києві. Ілюстративне фото: скриншот з відео Avto 24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві з наступного тижня відбудеться обмеження руху транспорту на дорогах у Голосіївському районі через ремонтні роботи. Крім того, також буде запроваджено новий графік курсування трамваїв столицею. Новий розклад діятиме з 18 березня по 30 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у неділю, 17 березня.

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У Києві частково обмежать рух транспорту з 18 по 20  березня у Голосіївському районі. Зокрема, у понеділок та вівторок з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе буде перекрито дорогу в лівій смузі руху. Такі заходи запроваджено через очищення розділювальної смуги від піскомету.

"18–20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватською, Новопирогівською, Покільською та Набережно-Печерською дорогою. Обмежуватимуть рух у зв’язку з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі в місцях виконання робіт", — додали у КМДА.

На додаток, з 18 березня до 30 квітня, крім вихідних, будуть внесені зміни в роботу трамваїв через їх технічне обслуговування. Йдеться про трамваї маршруту №5. Ремонтні роботи проводитимуться на ділянці від станції "Романа Шухевича" до станції "Райдужний".

"Тому щоденно, крім вихідних, з 10:00 до 16:00 трамваї курсуватимуть від вул. Сержа Лифаря до станції "Романа Шухевича", — вказали в КМДА.

Скриншот допису КМДА
Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, у Києві виникла проблема з гуманітарними автобусами, які замість того, аби розвантажити місцевий транспорт, бездіють та піддаються руйнуванню. Влада пояснює все відсутністю водіїв. 

Також ми писали, що у Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській. Він працюватиме з 05:37 до 22:33. 

Київ
ремонт
дороги
транспорт
Україна
вулиці
"Київавтодор"

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