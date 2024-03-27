У Києві змінили рух громадського транспорту — в КМДА назвали нові маршрути

Люди біля автобуса. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві із середи, 27 березня, запроваджують новий маршрут для громадського транспорту. Йдеться про тролейбуси №28 та №31, а також автобус №45. У Київській міській державній адміністрації назвали вулиці, якими тепер курсуватиме транспорт.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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Нові маршрути автобуса та тролейбусів у Києві

У КМДА проінформували, що 27 березня з 11:00 до 13:00 буде змінено рух двох тролейбусів та автобусу у Києві.

Відповідно тепер тролейбус №28 курсуватиме від проспекту Свободи до Повітрофлотського шляхопроводу. А тролейбусом №31 можна скористатися за маршрутом від вул. Милославської до вул. Юрія Іллєнка за власним маршрутом, далі вул. Деревлянська — вул. Білоруська до Лук’янівської площі.

Також зміни торкнулися й автобусу №45. Тепер ним можна буде скористатися в напрямку вул. Григоренка: вул. Будівельників — вул. Григорія Чупринки просп. Миру і далі за маршрутом.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього було узгоджено зміну курсування маршруту деяких тролейбусів.

Також ми писали, що з 18 березня до 30 квітня, крім вихідних, у Києві змінено роботу трамваїв через їх технічне обслуговування. Йдеться про трамваї маршруту №5.