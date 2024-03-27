Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві змінили рух громадського транспорту — в КМДА назвали нові маршрути arrow

У Києві змінили рух громадського транспорту — в КМДА назвали нові маршрути

27 березня 2024 10:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві змінили рух громадського транспорту — в КМДА назвали нові маршрути
Люди біля автобуса. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві із середи, 27 березня, запроваджують новий маршрут для громадського транспорту. Йдеться про тролейбуси №28 та №31, а також автобус №45. У Київській міській державній адміністрації назвали вулиці, якими тепер курсуватиме транспорт.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

Читайте також:

Нові маршрути автобуса та тролейбусів у Києві

У КМДА проінформували, що 27 березня з 11:00 до 13:00 буде змінено рух двох тролейбусів та автобусу у Києві.

Відповідно тепер тролейбус №28 курсуватиме від проспекту Свободи до Повітрофлотського шляхопроводу. А тролейбусом №31 можна скористатися за маршрутом від вул. Милославської до вул. Юрія Іллєнка за власним маршрутом, далі вул. Деревлянська — вул. Білоруська до Лук’янівської площі.

Також зміни торкнулися й автобусу №45. Тепер ним можна буде скористатися в напрямку вул. Григоренка: вул. Будівельників — вул. Григорія Чупринки просп. Миру і далі за маршрутом.

Скриншот допису КМДА
Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ  балістичними ракетами. Внаслідок цього було узгоджено зміну курсування маршруту деяких тролейбусів.

Також ми писали, що з 18 березня до 30 квітня, крім вихідних, у Києві змінено роботу трамваїв через їх технічне обслуговування. Йдеться про трамваї маршруту №5.

Київ
транспорт
КМДА
Україна
автобуси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом