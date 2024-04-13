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В Киеве на площадях усилят патрули полиции и ТЦК — в чем причина

13 апреля 2024 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве на площадях усилят патрули полиции и ТЦК — в чем причина
Полицейский и нарушитель. Фото: полиция Киева
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве усилят патрули, состоящие из правоохранителей и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такое решение было принято после трагического инцидента на Киевском фуникулере, где погиб 16-летний парень.

Об этом сообщил заместитель председателя Подольской РГА Сергей Коваленко в субботу, 13 апреля.

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По словам Коваленко, с приходом тепла в столице участились случаи драк в общественных местах.

Чтобы предотвращать трагические ситуации, зону Почтовой и Контрактовой площадей в период массового скопления людей будет патрулировать полиция совместно с ТЦК.

Ранее мы сообщали, что в результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало уголовное производство.

На Андреевском спуске Подола, в пятницу, 12 апреля, произошел пожар. Возгорание произошло в одном из ресторанов.

Киев
полиция
Украина
безопасность
ТЦК и СП

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