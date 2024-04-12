У Києві на Подолі сталася пожежа — в чому причина

Пожежна машина на місці займання. Фото: скриншот

У Києві, на Андріївському узвозі Подолу, в п'ятницю, 12 квітня, трапилася пожежа. Займання сталося в одному з ресторанів.

Про це повідомляють соцмережі.

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За інформацією користувачів соцмереж, спалахнули складські приміщення ресторану "Пив бар" на Контрактовій площі.

На вулиці працюють рятувальники, залучено понад 10 одиниць спецтехніки.

Станом на зараз локалізація спалаху займання триває. Додатково, постраждалих немає.

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Нагадаємо, раніше в столичному мікрорайоні Оболонь в ліфті живцем згорів чоловік, його особу ще не встановили.

Також не так давно у столиці загорівся екопарк "Осокорки": біля озера Тягле спалахнула суха трава.

Водночас у районі Борщагівки сталася пожежа на ринку: на його території спалахнуло два кіоски.