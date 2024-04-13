У Києві на площах посилять патрулі поліції і ТЦК — в чому причина

Поліцейський і порушник. Фото: поліція Києва

У Києві посилять патрулі, які складатимуться з правоохоронців і працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Таке рішення ухвалили після трагічного інциденту на Київському фунікулері, де загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомив заступник голови Подільської РДА Сергій Коваленко у суботу, 13 квітня.

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За словами Коваленка, з приходом тепла в столиці почастішали випадки бійок у громадських місцях.

Щоб запобігати трагічним ситуаціям, зону Поштової та Контрактової площ у період масового скупчення людей патрулюватиме поліція спільно з ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало кримінальне провадження.

На Андріївському узвозі Подолу в п'ятницю, 12 квітня, трапилася пожежа. Займання сталося в одному з ресторанів.