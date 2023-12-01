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В Киеве на Подольском мосту открыли движение транспорта

1 декабря 2023 14:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве на Подольском мосту открыли движение транспорта
Спецтранспорт едет по Подольско-Воскресенскому мосту. Фото: Виталий Кличко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост для проезда спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и городских автобусов сегодня, 1 декабря. Будет работать автобусный маршрут по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Открытие Подольско-Воскресенского моста

Как отмечает Виталий Кличко, Подольско-Воскресенский мостовой переход имеет протяжность более десяти километров. Первым этапом после открытия моста является запуск автобусного маршрута по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".

Автобус на Подьльско-Воскресенском мосту
Автобус на Подольско-Воскресенском мосту. Фото: Виталий Кличко

"Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплекс работ для обеспечения проезда на ул. А. Бальзака (эти работы уже продолжаются). А также осуществит ремонт улицы Центральная Садовая включительно с обустройством сети водоотвода. И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", — заявил Кличко.

Виталий Кличко забирает изгороди
Виталий Кличко забирает заграждения. Фото: Виталий Кличко

Метро на Троещину

По словам Кличко, запуск автотранспорта станет началом открытия метро на Троещину. Он отметил, что часть станций метро уже есть. Они находятся на нижнем ярусе арочного моста, а затем начнется строительство подземных тоннелей метро.

"Сегодня проходят подготовительные работы для дальнейших строительных работ по устройству тоннеля под железнодорожными путями. А также продолжается возведение насыпи земляного полотна на участке Русановских садов со строительством веток метрополитена", — добавил Кличко.

Мэр Киева объяснил, что сейчас идет монтаж и укрупнение металлоконструкций пролетных строений от улицы Центральной Садовой в сторону железной дороги. Строители, по его словам, строят подпорные стены и обустраивают освещение.

Уведомление о запуске автобусного маршрута
Уведомление о запуске автобусного маршрута. Фото: скриншот поста Кличко
Сообщения о следующих этапах строительства моста
Сообщения о следующих этапах строительства моста. Фото: скриншот поста Кличко

Завершение строительства должно разгрузить Северный мост.

Напомним, на Центральную Садовую улицу на Русановских садах выстроен съезд с Подольско-Воскресенского моста на левом берегу Киева. Однако улица не в должном состоянии, поскольку после каждого ливня она превращается в озеро. Это плохо влияет на асфальт, поскольку вода вымывает заплаты на асфальте и для местных жителей, потому что вода стекает прямо им во двор.

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