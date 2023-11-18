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В Киеве на Подоле произошел пожар — что известно

18 ноября 2023 11:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве на Подоле произошел пожар — что известно
Пожар на Подоле в Киеве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 ноября, в Киеве произошел пожар. На Подоле горит одноэтажное здание.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В сети пишут, что возгорание произошло на улице Хорива.

На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Сейчас причины пожара неизвестны.

Напомним, 14 ноября в Соломенском районе возле железнодорожной станции "Караваевы дачи" произошел пожар. Огонь охватил немалую территорию.

Также мы писали, что 12 ноября на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошло возгорание. Известно, что горел склад со строительными материалами.

Добавим, в Виннице вспыхнул масштабный пожар, который спасатели долго ликвидировали. Возгорание произошло еще 9 ноября.

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