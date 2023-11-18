В Киеве на Подоле произошел пожар — что известно
Сегодня, 18 ноября, в Киеве произошел пожар. На Подоле горит одноэтажное здание.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Пожар на Подоле
В сети пишут, что возгорание произошло на улице Хорива.
На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Сейчас причины пожара неизвестны.
Напомним, 14 ноября в Соломенском районе возле железнодорожной станции "Караваевы дачи" произошел пожар. Огонь охватил немалую территорию.
Также мы писали, что 12 ноября на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошло возгорание. Известно, что горел склад со строительными материалами.
Добавим, в Виннице вспыхнул масштабный пожар, который спасатели долго ликвидировали. Возгорание произошло еще 9 ноября.
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