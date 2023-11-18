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У Києві на Подолі сталася пожежа — що відомо

18 листопада 2023 11:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві на Подолі сталася пожежа — що відомо
Пожежа на Подолі у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 листопада, у Києві сталася пожежа. На Подолі горить одноповерхова будівля.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У мережі пишуть, що загоряння сталося на вулиці Хорива.

На місце події прибула поліція та рятувальники. Наразі причини пожежі невідомі.

Нагадаємо, 14 листопада у Солом'янському районі біля залізничної станції "Караваєві дачі" сталася пожежа. Вогонь охопив чималу територію.

Також ми писали, що 12 листопада на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва сталося займання. Відомо, що горів склад з будівельними матеріалами.

Додамо, у Вінниці спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники довго ліквідовували. Загоряння сталося ще 9 листопада.

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