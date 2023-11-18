У Києві на Подолі сталася пожежа — що відомо
Сьогодні, 18 листопада, у Києві сталася пожежа. На Подолі горить одноповерхова будівля.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа на Подолі
У мережі пишуть, що загоряння сталося на вулиці Хорива.
На місце події прибула поліція та рятувальники. Наразі причини пожежі невідомі.
Нагадаємо, 14 листопада у Солом'янському районі біля залізничної станції "Караваєві дачі" сталася пожежа. Вогонь охопив чималу територію.
Також ми писали, що 12 листопада на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва сталося займання. Відомо, що горів склад з будівельними матеріалами.
Додамо, у Вінниці спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники довго ліквідовували. Загоряння сталося ще 9 листопада.
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