В Киеве во дворе жилого дома обнаружили сбитую российскую ракету

Обломок российской ракеты. Иллюстративное фото: Полиция Киевщины

Российские оккупанты в воскресенье, 24 марта, нанесли массированный удар по Киеву. Одну из сбитых российских ракет обнаружили во дворе жилого дома.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Так, ночью 24 марта киевлянин на своем дворе обнаружил догорающую ракету.

Отметим, что ранее Киевская городская военная администрация сообщала о десяти сбитых ракетах в небе над столицей.

В результате ракетной атаки обломки упали на территории лесного массива Деснянского района.

Также остатки вражеской воздушной цели были обнаружены на территории парковой зоны и жилой застройки в Шевченковском районе столицы.

Напомним, 21 марта россияне совершили массированную атаку по Киеву. Известно, что российские ракеты были направлены на объекты ГУР, однако все уничтожены силами ПВО.

В тот же день в результате атаки по столице пострадал склад интернет-магазина ROZETKA. Здание и служебный транспорт получили серьезные повреждения.