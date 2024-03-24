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В Киеве во дворе жилого дома обнаружили сбитую российскую ракету

24 марта 2024 11:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве во дворе жилого дома обнаружили сбитую российскую ракету
Обломок российской ракеты. Иллюстративное фото: Полиция Киевщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в воскресенье, 24 марта, нанесли массированный удар по Киеву. Одну из сбитых российских ракет обнаружили во дворе жилого дома.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Так, ночью 24 марта киевлянин на своем дворе обнаружил догорающую ракету.

Отметим, что ранее Киевская городская военная администрация сообщала о десяти сбитых ракетах в небе над столицей.

В результате ракетной атаки обломки упали на территории лесного массива Деснянского района.

Также остатки вражеской воздушной цели были обнаружены на территории парковой зоны и жилой застройки в Шевченковском районе столицы.

Напомним, 21 марта россияне совершили массированную атаку по Киеву. Известно, что российские ракеты были направлены на объекты ГУР, однако все уничтожены силами ПВО.

В тот же день в результате атаки по столице пострадал склад интернет-магазина ROZETKA. Здание и служебный транспорт получили серьезные повреждения.

Киев
обстрелы
ПВО
ракеты
война в Украине

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