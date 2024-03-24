У Києві на подвір'ї житлового будинку виявили збиту російську ракету
Російські окупанти в неділю, 24 березня, здійснили масований удар по Києву. Одну зі збитих російських ракет виявили у дворі житлового будинку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У Києві ракета впала у двір будинку
Так, вночі 24 березня киянин на своєму подвір'ї виявив ракету, що догорала.
Зазначимо, що раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про близько десяти збитих ракет у небі над столицею.
Внаслідок ракетної атаки уламки впали на території лісового масиву Деснянського району.
Також залишки ворожої повітряної цілі виявили на території паркової зони та житлової забудови у Шевченківському районі столиці.
Нагадаємо, 21 березня росіяни здійснили масовану атаку по Києву. Відомо, що російські ракети були спрямовані на об'єкти ГУР, однак всі були знищені силами ППО.
Того ж дня внаслідок атаки по столиці постраждав склад інтернет-магазину ROZETKA. Будівля та службовий транспорт отримали значні пошкодження.
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