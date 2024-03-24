У Києві на подвір'ї житлового будинку виявили збиту російську ракету

Уламок російської ракети. Ілюстративне фото: Поліція Київщини

Російські окупанти в неділю, 24 березня, здійснили масований удар по Києву. Одну зі збитих російських ракет виявили у дворі житлового будинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

У Києві ракета впала у двір будинку

Так, вночі 24 березня киянин на своєму подвір'ї виявив ракету, що догорала.

Зазначимо, що раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про близько десяти збитих ракет у небі над столицею.

Внаслідок ракетної атаки уламки впали на території лісового масиву Деснянського району.

Також залишки ворожої повітряної цілі виявили на території паркової зони та житлової забудови у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, 21 березня росіяни здійснили масовану атаку по Києву. Відомо, що російські ракети були спрямовані на об'єкти ГУР, однак всі були знищені силами ППО.

Того ж дня внаслідок атаки по столиці постраждав склад інтернет-магазину ROZETKA. Будівля та службовий транспорт отримали значні пошкодження.