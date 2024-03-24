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У Києві на подвір'ї житлового будинку виявили збиту російську ракету

24 березня 2024 11:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві на подвір'ї житлового будинку виявили збиту російську ракету
Уламок російської ракети. Ілюстративне фото: Поліція Київщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти в неділю, 24 березня, здійснили масований удар по Києву. Одну зі збитих російських ракет виявили у дворі житлового будинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Так, вночі 24 березня киянин на своєму подвір'ї виявив ракету, що догорала.

Зазначимо, що раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про близько десяти збитих ракет у небі над столицею.

Внаслідок ракетної атаки уламки впали на території лісового масиву Деснянського району.

Також залишки ворожої повітряної цілі виявили на території паркової зони та житлової забудови у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, 21 березня росіяни здійснили масовану атаку по Києву. Відомо, що російські ракети були спрямовані на об'єкти ГУР, однак всі були знищені силами ППО.

Того ж дня внаслідок атаки по столиці постраждав склад інтернет-магазину ROZETKA. Будівля та службовий транспорт отримали значні пошкодження.

Київ
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні

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