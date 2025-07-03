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Главная Киев В Киеве на год ограничат движение транспорта возле метро Осокорки

В Киеве на год ограничат движение транспорта возле метро Осокорки

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:08
В Киеве возле метро Осокорки ограничат движение транспорта возле метро Осокорки
Ремонтные работы в Киеве. Иллюстративное фото: КК "Киевавтодор"

С сегодняшнего дня, 3 июля, в Киеве частично ограничат движение транспорта вблизи метро Осокорки. Ограничения путепроводом на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной будут действовать более года.

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

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Схема ограничения движения транспорта возле метро Осокорки. Фото: КГГА

Возле метро Осокорки ограничат движение транспорта

Отмечается, что с 3 июля и ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной.

В КК "Киевавтодор" объяснили, что ограничения движения связаны с началом капитального ремонта путепровода возле станции метро "Осокорки".

В коммунальном предприятии напоминают, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1990 году. И с того момента его ни разу капитально не ремонтировали.

Для сохранения движения транспорта по путепроводу работы будут продолжаться поэтапно.

Так, на первом этапе ограничат движение половиной путепровода на Днепровской набережной в направлении "Осокорков". Движение в оба направления будет происходить по противоположной стороне путепровода.

В КК "Киевавтодор" отмечают, что на время проведения капитального ремонта движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в г. Киеве.

Дополнительно для водителей установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.

Напомним, что недавно исследователь рассказал о тайне станции метро Позняки в Киеве.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на станциях метрополитена появятся плакаты со стихами.

Киев ремонт дороги метрополитен станции метро
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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