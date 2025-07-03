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Головна Київ У Києві на рік обмежать рух транспорту біля метро Осокорки

У Києві на рік обмежать рух транспорту біля метро Осокорки

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 08:08
У Києві біля метро Осокорки обмежать рух транспорту
Ремонтні роботи у Києві. Ілюстративне фото: КК "Київавтодор"

Відсьогодні, 3 липня, у Києві частково обмежать рух транспорту поблизу метро Осокорки. Обмеження шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною діятимуть понад рік.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

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Схема обмеження руху транспорту біля метро Осокорки. Фото: КМДА

Біля метро Осокорки обмежать рух транспорту

Зазначається, що з 3 липня та орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною.

У КК "Київавтодор" пояснили, що обмеження руху пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро "Осокорки".

У комунальному підприємстві нагадують, що цей шляхопровід був введений в експлуатацію у 1990 році. І з того моменту його жодного разу капітально не ремонтували.

Для збереження руху транспорту шляхопроводом роботи триватимуть поетапно.

Так, на першому етапі обмежать рух половиною шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку "Осокорків". Рух в обидва напрямки відбуватиметься протилежною стороною шляхопроводу.

У КК "Київавтодор" наголошують, що на час проведення капітального ремонту рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у м. Києві.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Нагадаємо, що нещодавно дослідник розповів про таємницю станції метро Позняки у Києві.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на станціях метрополітену з'являться плакати з віршами.

Київ ремонт дороги метрополітен станції метро
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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