Рынок Юность - 26 июня произошел пожар в Киеве

В Киеве на рынке "Юность" вспыхнул масштабный пожар — видео
В среду, 26 июня, в Киеве на рынке "Юность" вспыхнул масштабный пожар. На месте работают пожарные.
Об этом сообщают Telegram каналы.
Что горит на рынке "Юность" в Киеве
В Сети сообщают, что огромный столб дыма виден из разных частей города.
Вероятно, загорелся склад или МАФ.
Никакой информации о пострадавших пока не поступало.
Также неизвестно почему именно произошел пожар.
На месте работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке на левом берегу. Загорелась квартира на 13 этаже жилого дома.
Также мы писали, что на Киевщине в квартире многоэтажки произошел взрыв . Правоохранители сообщили, что его причиной стала неосторожность хозяина в обращении с павербанком.
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