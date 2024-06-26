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В Киеве на рынке "Юность" вспыхнул масштабный пожар — видео

26 июня 2024 20:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Рынок Юность - 26 июня произошел пожар в Киеве
Пожар на рынке "Юность" в Киеве. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 26 июня, в Киеве на рынке "Юность" вспыхнул масштабный пожар. На месте работают пожарные.

Об этом сообщают Telegram каналы.

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В Сети сообщают, что огромный столб дыма виден из разных частей города.

Вероятно, загорелся склад или МАФ.

Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Также неизвестно почему именно произошел пожар.

На месте работают пожарные.

Рынок Юность
Пожарные прибыли на место возгорания. Фото: скриншот


Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке на левом берегу. Загорелась квартира на 13 этаже жилого дома.

Также мы писали, что на Киевщине в квартире многоэтажки произошел взрыв . Правоохранители сообщили, что его причиной стала неосторожность хозяина в обращении с павербанком.

 

Киев
пожар
рынок
огонь

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