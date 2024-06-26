Рынок Юность - 26 июня произошел пожар в Киеве

Пожар на рынке "Юность" в Киеве. Фото: скриншот

В среду, 26 июня, в Киеве на рынке "Юность" вспыхнул масштабный пожар. На месте работают пожарные.

Об этом сообщают Telegram каналы.

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В Сети сообщают, что огромный столб дыма виден из разных частей города.

Вероятно, загорелся склад или МАФ.

Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Также неизвестно почему именно произошел пожар.

На месте работают пожарные.

Пожарные прибыли на место возгорания. Фото: скриншот



Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке на левом берегу. Загорелась квартира на 13 этаже жилого дома.

Также мы писали, что на Киевщине в квартире многоэтажки произошел взрыв . Правоохранители сообщили, что его причиной стала неосторожность хозяина в обращении с павербанком.