Пожар в Киеве - 16 ноября загорелся один из столичных рынков, есть пострадавшие

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

В субботу, 16 ноября, в Киеве на улице Николая Кибальчича произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие. Огонь вспыхнул в торговом павильоне на территории рынка.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:44. Огонь вспыхнул в торговом павильоне на территории рынка.

Последствия пожара на рынке Фото: ГСЧС

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание в 19:50.

"После ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Одна из пострадавших. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что причины пожара сейчас выясняют правоохранительные органы.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Фото: ГСЧС

Ранее на станции метро "Позняки" пассажиры зафиксировали задымление. Вероятной причиной инцидента стало возгорание поезда.

Также мы писали, что в Киеве подожгли два отделения Укрпочты. Вероятно, это произошло из-за доставки повесток от территориальных центров комплектования.