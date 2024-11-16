Пожежа у Києві — 16 листопада загорівся один зі столичних ринків, є постраждалі

У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото
У суботу, 16 листопада, у Києві на вулиці Миколи Кибальчича сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі. Вогонь спалахнув у торговельному павільйоні на території ринку.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Пожежа на ринку
За інформацією ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 18:44. Вогонь спалахнув у торговельному павільйоні на території ринку.
Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання о 19:50.
"Після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що причини пожежі зараз з’ясовують правоохоронні органи.
Раніше на станції метро "Позняки" пасажири зафіксували задимлення. Імовірною причиною інциденту стало загоряння потягу.
Також ми писали, що у Києві підпалили два відділення "Укрпошти". Ймовірно, це трапилося через доставку повісток від територіальних центрів комплектування.
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