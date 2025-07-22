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Главная Киев В Киеве на Саперно-Слободской демонтировали надземный переход

В Киеве на Саперно-Слободской демонтировали надземный переход

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Дата публикации 22 июля 2025 17:17
В Киеве демонтировали надземный переход на Саперно-Слободской
Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на Саперно-Слободской демонтировали надземный переход. Сейчас там продолжаются ремонтные работы по обустройству "зебры".

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 22 июля.

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Демонтаж надземного перехода

В КГГА сообщали, что с 10 июля ориентировочно до июня следующего года будет перекрыт пешеходный мост над Саперно-Слободской.

Перекриття руху в Києві
Ремонтные работы в Киеве. Фото: КГГА

Кроме того, частично ограничено движение транспорта по ул. Саперно-Слободской.

Ремонті роботи в Києві 22 липня
Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ремонт на Саперно-Слобідській
Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на сооружении, которые будут выполнять специалисты КП "Киевавтодормост", — говорится в сообщении.

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Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве несколько мостов находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В ближайшее время ситуация может приблизиться к критической черте.

Ранее в Киеве отложили ремонтные работы на мосту Метро. Причиной стала непогода.

Киев ремонт дороги КГГА столица
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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