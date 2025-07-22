В Киеве демонтировали надземный переход на Саперно-Слободской

Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на Саперно-Слободской демонтировали надземный переход. Сейчас там продолжаются ремонтные работы по обустройству "зебры".

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 22 июля.

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В КГГА сообщали, что с 10 июля ориентировочно до июня следующего года будет перекрыт пешеходный мост над Саперно-Слободской.

Ремонтные работы в Киеве. Фото: КГГА

Кроме того, частично ограничено движение транспорта по ул. Саперно-Слободской.

Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на сооружении, которые будут выполнять специалисты КП "Киевавтодормост", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на Саперно-Слободской в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве несколько мостов находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В ближайшее время ситуация может приблизиться к критической черте.

Ранее в Киеве отложили ремонтные работы на мосту Метро. Причиной стала непогода.