У Києві демонтували надземний перехід на Саперно-Слобідській

Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Саперно-Слобідській демонтували надземний перехід. Наразі там тривають ремонтні роботи з облаштування "зебри".

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 22 липня.

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Демонтаж надземного переходу

У КМДА повідомляли, що з 10 липня орієнтовно до червня наступного року буде перекрито пішохідний міст над Саперно-Слобідською.

Ремонтні роботи в Києві. Фото: КМДА

Крім того, частково обмежено рух транспорту вул. Саперно-Слобідською.

Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст", — йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві декілька мостів перебувають у незадовільному технічному стані. Найближчим часом ситуація може наблизитися до критичної межі.

Раніше у Києві відклали ремонтні роботи на мосту Метро. Причиною стала негода.