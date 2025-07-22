У Києві демонтували надземний перехід на Саперно-Слобідській

У Києві на Саперно-Слобідській демонтували надземний перехід
У Києві на Саперно-Слобідській демонтували надземний перехід. Наразі там тривають ремонтні роботи з облаштування "зебри".
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 22 липня.
Демонтаж надземного переходу
У КМДА повідомляли, що з 10 липня орієнтовно до червня наступного року буде перекрито пішохідний міст над Саперно-Слобідською.
Крім того, частково обмежено рух транспорту вул. Саперно-Слобідською.
"Обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві декілька мостів перебувають у незадовільному технічному стані. Найближчим часом ситуація може наблизитися до критичної межі.
Раніше у Києві відклали ремонтні роботи на мосту Метро. Причиною стала негода.
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