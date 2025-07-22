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Головна Київ У Києві на Саперно-Слобідській демонтували надземний перехід

У Києві на Саперно-Слобідській демонтували надземний перехід

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Дата публікації: 22 липня 2025 17:17
У Києві демонтували надземний перехід на Саперно-Слобідській
Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Саперно-Слобідській демонтували надземний перехід. Наразі там тривають ремонтні роботи з облаштування "зебри".

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 22 липня.

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У КМДА повідомляли, що з 10 липня орієнтовно до червня наступного року буде перекрито пішохідний міст над Саперно-Слобідською.

Перекриття руху в Києві
Ремонтні роботи в Києві. Фото: КМДА

Крім того, частково обмежено рух транспорту вул. Саперно-Слобідською. 

Ремонті роботи в Києві 22 липня
Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE
Ремонт на Саперно-Слобідській
Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст", — йдеться у повідомленні.

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Ремонтні роботи на Саперно-Слобідській у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві декілька мостів перебувають у незадовільному технічному стані. Найближчим часом ситуація може наблизитися до критичної межі.

Раніше у Києві відклали ремонтні роботи на мосту Метро. Причиною стала негода.

Київ ремонт дороги КМДА столиця
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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