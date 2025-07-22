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Головна Київ В аварійному стані — які найбільш небезпечні мости Києва

В аварійному стані — які найбільш небезпечні мости Києва

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:44
Які найбільш небезпечні мости Києва - дані Беспалова
Міст Патона та вид на правий берег Києва. Фото: Flickr / Neel Shakilov

У Києві низка мостів знаходиться в аварійному стані. Вже найближчим часом ситуація може загостритися до критичного рівня.

Про це повідомив викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Експерти зазначають, що міст Патона офіційно визнано аварійним. За результатами інженерних обстежень, його експлуатація є неприпустимою, а капітальний ремонт фактично передбачає повне відновлення або навіть зведення нового об’єкта. Водночас за всі ці роки не було вжито жодних реальних заходів — навіть проектну документацію досі не розроблено.

"Щоб знайти півмільярда доларів на ремонт, треба почати з документації. Але навіть цього не зробив 'Укравтодор'", — зазначає Беспалов.

Крім мосту Патона, в аварійному стані перебуває й міст Метро. Обидві споруди вже давно перевищили свій проєктний термін експлуатації. Як зазначає експерт Беспалов, ключова інфраструктура столиці зводилася ще у 1970-х роках, тобто понад пів століття тому.

Північний міст, що з’єднує центр Києва з Троєщиною, нині перебуває в обмежено працездатному стані — на четвертому рівні за класифікацією. Проте, за словами фахівців, він може стрімко перейти на п’ятий рівень — повну непридатність до експлуатації. Наразі на мосту проводять лише середній ремонт, який не здатен усунути основні конструктивні проблеми.

"Якщо не почати ремонт, мости можуть просто впасти", — попереджає фахівець.

Він зазначає, що країна стоїть перед вибором: "або мостопад, або негайне будівництво і реконструкція".

Беспалов також звернув увагу на неефективні рішення попередньої влади. Зокрема, він нагадав, що реконструкцію транспортної розв’язки перед мостом Патона перед підготовкою до "Євро-2012" нібито вигадував особисто тодішній прем’єр Микола Азаров — і робив це, фактично, "на око", без належних розрахунків та проєктування.

"На жаль, у нас часто схвалюють абсурдні рішення лише тому, що це сказав керівник", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що заплановане часткове обмеження руху мостом Метро в Києві довелося перенести через несприятливі погодні умови. Проведення ремонтних робіт відклали до покращення погоди.

Крім того, у селі Лебедівка, що на Вишгородщині Київської області, тимчасово призупинили рух через аварійний міст. Натомість для транспорту відкрили об’їзд через спеціально облаштовану тимчасову переправу.

Київ міст аварія небезпека столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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