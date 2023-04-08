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В Киеве на Софийской площади прошла выставка рисунков детей военнопленных: фоторепортаж

8 апреля 2023 14:40
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
ОО "Вояцкий Освобождение" вместе с Национальным музеем Революции Достоинства открыли выставку детских рисунков. Фото: Новости.
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве, на Софийской площади, состоялось открытие уличной выставки рисунков детей, чьи родители и родные оказались в плену. Художественная акция стартовала сегодня, 8 апреля.

Фотокорреспондент Новости.LIVE побывал на открытии выставки.

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Детали о выставке детских рисунков в Киеве 8 апреля

Выставка детских рисунков получила название "Я жду тебя...", а принявшие участие в ней дети дополняли свои рисунки словами: "тату", "мама", "братишку", "сестренка", "дедушку".

Художественную акцию организовали семьи, чьи родные оказались в плену. Таким образом они хотят привлечь внимание к тем, кто до сих пор находится в неволе и ожидает обмена. ОО "Вояцкий Освобождение" заявило, что в настоящее время в российском плену находится более 10 тысяч украинских военнослужащих.

Выставка рисунков

Выставка рисунков

Выставка рисунков Киев

"Вскоре будет один из самых светлых праздников — Пасха, которой будет радоваться вся Украина. Однако хотим напомнить, что впереди еще две большие даты — это день нашей победы и день возвращения наших пленных — всех до последнего. Детские рисунки, которые мы представим на выставке, - лишь маленькая капелька в море детских мечтаний и надежд, наших действий и молитв", - говорит глава ОО "Вояцкий освобождение" Наталья Епифанова.

На открытии участники выставки нарисовали общую картину на листе бумаги. Там каждый смог изобразить или написать что-нибудь свое. Затем эти рисунки экспонируют на выставках в других городах.

Выставка рисунков

Выставка рисунков

Выставка рисунков

Выставка рисунков Киев

Киев

Кто еще присоединился к выставке

''Музей Майдана без колебаний приобщился к созданию этого проекта. Ведь пленные и пропавшие без вести — это еще одна общая боль украинцев. В эти трудные времена, объединяясь, мы становимся опорой и поддержкой для семей наших воинов, их голосом", - утверждает Ольга Савенок, заведующая просветительско-организационным отделом Национального музея Революции Достоинства.

Киев

Киев семьи пленных

Киев

Киев семьи пленных

Киев семьи пленных

Киев семьи пленных

Напомним, в Музее истории города Киева состоялась выставка предметов старины, которые таможенники спасли от незаконного перемещения за границу. Это 469 предметов нумизматики, фалеристики, холодного оружия и военного снаряжения от эпохи бронзы до XIX в.

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