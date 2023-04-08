У Києві на Софійській площі відбулась виставка малюнків дітей військовополонених: фоторепортаж

ГО "Вояцький Визвіл" разом із Національним музеєм Революції Гідності відкрили виставку дитячих малюнків. Фото: Новини.LIVE

У Києві, на Софійській площі, відбулось відкриття вуличної виставки малюнків дітей, чиї батьки та рідні опинилися в російському полоні. Мистецька акція стартувала сьогодні, 8 квітня.

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на відкритті виставки.

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Деталі про виставку дитячих малюнків у Києві 8 квітня

Виставка дитячих малюнків отримала назву "Я чекаю на тебе...", а діти, які взяли участь на ній, доповнювали свої малюнки словами: "тату", "мамо", "братику", "сестричко", "дідусю".

Мистецьку акцію організували сім'ї, чиї рідні опинилися в російському полоні. Таким чином вони хочуть привернути увагу до тих, хто досі перебуває в неволі та очікує на обмін. ГО "Вояцький Визвіл" заявила, що наразі у російському полоні перебуває понад 10 тисяч українських військовослужбовців.

"Незабаром буде одне з найсвітліших свят — Великдень, якому радітиме вся Україна. Однак хочемо нагадати, що попереду маємо ще дві великі дати — це день нашої перемоги та день повернення наших полонених — усіх до останнього. Дитячі малюнки, які ми представимо на виставці, — лише маленька краплинка в морі дитячих мрій і надій, наших дій та молитов", — каже голова ГО "Вояцький визвіл" Наталія Єпіфанова.

На відкритті учасники виставки намалювали спільну велику картину на аркуші паперу. Там кожен зміг зобразити або написати щось своє. Згодом ці малюнки експонують на виставках в інших містах.

Хто ще долучився до виставки

''Музей Майдану без вагань долучився до творення цього проєкту. Адже полонені та зниклі безвісти — це ще один спільний біль українців. У ці важкі часи, об’єднуючись, ми стаємо опорою та підтримкою для родин наших воїнів, їхнім голосом", — твердить Ольга Савенок, завідувачка просвітницько-організаційного відділу Національного музею Революції Гідності.

Нагадаємо, в Музеї історії міста Києва відбулася виставка предметів давнини, які митники врятували від незаконного переміщення за кордон. Це 469 предметів нумізматики, фалеристики, холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до ХІХ ст.