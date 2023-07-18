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В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП: детали

18 июля 2023 11:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП: детали
Кареты скорой помощи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 18 июля, на Столичном шоссе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. По предварительной информации, один из участников ДТП погиб.

Об этом сообщает телеканал "Киев".

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По данным полицейских, около 5 утра возле ЖК "Светло Парк" произошло смертельное ДТП.

Один из автомобилей открыл наголову, удар произошел о металлическую конструкцию. Подушки безопасности сработали, однако, к сожалению, по предварительной информации, водитель погиб.

 

Другой участник ДТП — грузовик, перевозивший хлеб. Очевидцы сообщают, что за счет своего веса она просто снесла второго аварии.

На какой скорости это произошло пока неизвестно, сейчас работает следственно-оперативная группа. Прицеп, в котором был хлеб, опрокинулся.

По предварительной информации, водитель на KIA вскочил перед грузовиком, что и послужило причиной аварии.

Напомним, ранее мы писали, что бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о совершении ДТП . Девушку также подозревают и в том, что она была в состоянии наркотического опьянения.

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