В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП: детали

Кареты скорой помощи. Фото: google.com

Сегодня, 18 июля, на Столичном шоссе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. По предварительной информации, один из участников ДТП погиб.

Об этом сообщает телеканал "Киев".

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По данным полицейских, около 5 утра возле ЖК "Светло Парк" произошло смертельное ДТП.

Один из автомобилей открыл наголову, удар произошел о металлическую конструкцию. Подушки безопасности сработали, однако, к сожалению, по предварительной информации, водитель погиб.

Другой участник ДТП — грузовик, перевозивший хлеб. Очевидцы сообщают, что за счет своего веса она просто снесла второго аварии.

На какой скорости это произошло пока неизвестно, сейчас работает следственно-оперативная группа. Прицеп, в котором был хлеб, опрокинулся.

По предварительной информации, водитель на KIA вскочил перед грузовиком, что и послужило причиной аварии.

Напомним, ранее мы писали, что бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о совершении ДТП . Девушку также подозревают и в том, что она была в состоянии наркотического опьянения.