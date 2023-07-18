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У Києві на Столичному шоссе сталася смертельна ДТП: деталі

18 липня 2023 11:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на Столичному шоссе сталася смертельна ДТП: деталі
Карети "швидкої" допомоги. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 18 липня, на Столичному шосе сталалася смертельна аварія за участю двох автівок. За попередньою інформацією, один із учасників ДТП загинув.

Про це повідомляє телеканал "Київ".

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За даними поліцейських, близько 5 ранку біля ЖК "Світло Парк" сталася смертельна ДТП.

Одну з автівок розплющило вщент, удар стався об металеву конструкцію. Подушки безпеки спрацювали, однак, на жаль, за попередньою інформацією, водій загинув.

 

Інший учасник ДТП — вантажівка, яка перевозила хліб. Очевидці повідомляють, що за рахунок своєї ваги вона просто знесла другого учасника аварії

На якій швидкості це відбулося — поки невідомо, зараз працює слідчо-оперативна група. Причіп, в якому був хліб, перекинувся.

За попередньою інформацією, водій на KIA вскочив перед вантажівкою, що і стало причиною аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня депутатка Київради Ярина Арʼєва постане перед судом у справі щодо вчинення ДТП. Дівчину також підозрюють і в тому, що вона була в стані наркотичного спʼяніння.

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