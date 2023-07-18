У Києві на Столичному шоссе сталася смертельна ДТП: деталі

Карети "швидкої" допомоги. Фото: google.com

Сьогодні, 18 липня, на Столичному шосе сталалася смертельна аварія за участю двох автівок. За попередньою інформацією, один із учасників ДТП загинув.

Про це повідомляє телеканал "Київ".

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За даними поліцейських, близько 5 ранку біля ЖК "Світло Парк" сталася смертельна ДТП.

Одну з автівок розплющило вщент, удар стався об металеву конструкцію. Подушки безпеки спрацювали, однак, на жаль, за попередньою інформацією, водій загинув.

Інший учасник ДТП — вантажівка, яка перевозила хліб. Очевидці повідомляють, що за рахунок своєї ваги вона просто знесла другого учасника аварії

На якій швидкості це відбулося — поки невідомо, зараз працює слідчо-оперативна група. Причіп, в якому був хліб, перекинувся.

За попередньою інформацією, водій на KIA вскочив перед вантажівкою, що і стало причиною аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня депутатка Київради Ярина Арʼєва постане перед судом у справі щодо вчинення ДТП. Дівчину також підозрюють і в тому, що вона була в стані наркотичного спʼяніння.