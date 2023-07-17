Ексдепутатку Київради Ярину Арʼєву судитимуть за ДТП

Колишня депутатка Київради Ярина Арʼєва. Фото: google.com

Колишня депутатка Київради Ярина Арʼєва постане перед судом у справі щодо вчинення ДТП. Дівчину також підозрюють і в тому, що вона була в стані наркотично спʼяніння.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Ще 27 листопада 2022 року колишня депутатка Київради Ярина Арʼєва вчинила ДТП.

За даними слідства, дівчина була за кермом Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської.

"Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження", — кажуть правоохоронці.

Покарання винуватці

Відносно фігурантки справи застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області суд визнав винним жителя регіону в порушенні ПДР, що призвело до ДТП. Внаслідок аварії постраждала дитина.

Додамо, що Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинули дворічна дитина. ДТП сталася в селі Ніжиловичі Бучанського району.

Також у Києві на минулих вихідних сталася масштабна пожежа на АЗС. Водій на кабріолеті "влетів" у заправку. Мережею почали ширитися фото згорілої АЗС.