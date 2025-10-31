Видео
Дата публикации 31 октября 2025 10:42
обновлено: 11:01
Полиция задержала мужчину из-за взрыва посылки на Укрпочте в Киеве
Следственные действия полиции на месте взрыва. Фото: полиция Киева

Полиция задержала мужчину, причастного к взрыву в сортировочном центре Укрпочты в Соломенском районе Киева. Накануне, 30 октября, вечером там во время осмотра одной из посылок произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек — работники почтового отделения и представители таможенной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Читайте также:

Мужчина отправил посылку с сувениром из боеприпаса

При обследовании территории взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции обнаружили фрагменты боеприпаса, который, по предварительным данным, и взорвался. Впоследствии в центре нашли еще одну подозрительную посылку, содержащую выхолощенные патроны. Благодаря совместным действиям оперативников и таможенников удалось установить, кто именно отправил опасные пакеты. Отправителем оказался 40-летний житель Тернополя.

На Укрпошті вибухнула посилка
Полиция. Фото: Нацполиция Украины
Вибух посилки
Следственные действия полиции. Фото: Нацполиция Украины
Вибух на Укрпошті
Следственные действия. Фото: Нацполиция Украины

Полицейские во время обыска в его доме обнаружили еще около десятка боеприпасов. По данным следствия, подозреваемый собственноручно изготавливал декоративные "сувениры" из боеприпасов, украшая их гравировкой, после чего отправлял эти изделия по почте. Один из таких предметов и стал причиной взрыва.

Следователи столичной полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Закон предусматривает за такие действия наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В полиции отмечают: оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества - не сувениры и не предметы коллекционирования. Их хранение или пересылка может привести к трагедии и влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, выяснилось, что посылка должна была быть отправлена за пределы Украины.

Во время обысков полиция обнаружила на почте еще одну взрывоопасную посылку.

Укрпошта Киев взрыв полиция боеприпасы посылки
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
