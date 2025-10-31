Поліція затримала чоловіка через вибух посилки на Укрпошті у Києві

Слідчі дії поліції на місці вибуху. Фото: поліція Києва

Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху в сортувальному центрі Укрпошти у Солом’янському районі Києва. Напередодні, 30 жовтня, ввечері там під час огляду однієї з посилок стався вибух, унаслідок чого постраждали п’ятеро осіб — працівники поштового відділення та представники митної служби.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Чоловік відправив посилку з сувеніром з боєприпасу

Під час обстеження території вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група поліції виявили фрагменти боєприпасу, який, за попередніми даними, і вибухнув. Згодом у центрі знайшли ще одну підозрілу посилку, що містила вихолощені набої. Завдяки спільним діям оперативників і митників вдалося встановити, хто саме відправив небезпечні пакунки. Відправником виявився 40-річний житель Тернополя.

Поліція. Фото: Нацполіція України

Слідчі дії поліції. Фото: Нацполіція України

Слідчі дії. Фото: Нацполіція України

Поліцейські під час обшуку в його помешканні виявили ще близько десятка боєприпасів. За даними слідства, підозрюваний власноруч виготовляв декоративні "сувеніри" з боєприпасів, прикрашаючи їх гравіюванням, після чого надсилав ці вироби поштою. Один із таких предметів і став причиною вибуху.

Слідчі столичної поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Закон передбачає за такі дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

У поліції наголошують: зброя, боєприпаси та вибухові речовини — не сувеніри і не предмети колекціонування. Їхнє зберігання чи пересилання може призвести до трагедії та тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, з'ясувалося, що посилка мала бути відправлена за межі України.

Під час обшуків поліція виявила на пошті іще одну вибухонебезпечну посилку.