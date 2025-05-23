Фестиваль карьеры в Киеве — фоторепортаж с ВДНХ

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) с 22 по 25 мая проходит фестиваль карьеры. Участие в нем примут более ста работодателей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Фестиваль карьеры в Киеве

На ВДНХ есть интересные зоны с экспресс-собеседованиями, зоны экспертов, благодаря которым можно научиться писать резюме и создавать видеовизитки.

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть интерактивные зоны, где можно попробовать себя в новой профессии, зоны университетов и различные экспонаты. В частности, на фестиваль выставили реальный пассажирский самолет Ту-134 Киевского авиационного института. Учебное заведение проводит экскурсии за донат.

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 22 мая в Киеве открылась фотовыставка ко Дню Героев Главного управления разведки.

А 21 мая в столице состоялось открытие документальной выставки "Последний год" украинских фотографов Владиславы и Константина Либеровых.