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В Киеве на ВДНХ проходит фестиваль карьеры — фоторепортаж

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Дата публикации 23 мая 2025 17:04
Фестиваль карьеры в Киеве — фоторепортаж с ВДНХ
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) с 22 по 25 мая проходит фестиваль карьеры. Участие в нем примут более ста работодателей.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Фестиваль карьеры в Киеве

На ВДНХ есть интересные зоны с экспресс-собеседованиями, зоны экспертов, благодаря которым можно научиться писать резюме и создавать видеовизитки.

Фестиваль карʼв
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль карʼєри в Києві
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль карʼєри на ВДНГ
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Літак КАІ на ВДНГ
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
У Києві проходить фестиваль карʼєри
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть интерактивные зоны, где можно попробовать себя в новой профессии, зоны университетов и различные экспонаты. В частности, на фестиваль выставили реальный пассажирский самолет Ту-134 Киевского авиационного института. Учебное заведение проводит экскурсии за донат.

На ВДНГ проходить фестиваль карʼєри
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Учасники фестивалю карʼєри
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль карʼєри в Києві 23 травня
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Літак на фестивалі карʼєри
Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 22 мая в Киеве открылась фотовыставка ко Дню Героев Главного управления разведки.

А 21 мая в столице состоялось открытие документальной выставки "Последний год" украинских фотографов Владиславы и Константина Либеровых.

Киев работа фестиваль ВДНХ карьера
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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