Фестиваль карьеры в Киеве — фоторепортаж с ВДНХ

В Киеве на ВДНХ проходит фестиваль карьеры — фоторепортаж
В Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) с 22 по 25 мая проходит фестиваль карьеры. Участие в нем примут более ста работодателей.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Фестиваль карьеры в Киеве
На ВДНХ есть интересные зоны с экспресс-собеседованиями, зоны экспертов, благодаря которым можно научиться писать резюме и создавать видеовизитки.
Кроме того, есть интерактивные зоны, где можно попробовать себя в новой профессии, зоны университетов и различные экспонаты. В частности, на фестиваль выставили реальный пассажирский самолет Ту-134 Киевского авиационного института. Учебное заведение проводит экскурсии за донат.
Напомним, 22 мая в Киеве открылась фотовыставка ко Дню Героев Главного управления разведки.
А 21 мая в столице состоялось открытие документальной выставки "Последний год" украинских фотографов Владиславы и Константина Либеровых.
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