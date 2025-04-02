В Киеве на выходных прекратят работу некоторые станции метро
В эти выходные, 5 и 6 апреля 2025 года, в Киеве временно закроют несколько станций метро. Это произойдет из-за ремонта Дарницкого путепровода.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Какие именно станции метро в Киеве закроют на выходных
В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с ремонтом Дарницкого путепровода движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" будет приостановлено:
- в субботу, 5 апреля;
- в воскресенье, 6 апреля.
"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", — объяснили украинцам.
Уточняется, что между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда будут двигаться в соответствии с графиком движения выходного дня.
С понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.
Как автобусы будут дублировать маршрут закрытых станций
Гражданам сообщили, что на фоне закрытия ряда станций "Киевского метрополитена", дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы №1М.
Уточняется, что дублирующий автобус №1М будет курсировать с интервалом движения до 10 мин:
- в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной": вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее — по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
- в обратном направлении: тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" — "Черниговская" (транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко).
Напомним, ранее мы писали о том, что на одной из станций метро в Киеве нашли подозрительную коробку. Из-за этого ее временно закрыли на вход и выход и вызвали взрывотехников.
Также мы сообщали о том, что в столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель.
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