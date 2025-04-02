Метро в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В эти выходные, 5 и 6 апреля 2025 года, в Киеве временно закроют несколько станций метро. Это произойдет из-за ремонта Дарницкого путепровода.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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Какие именно станции метро в Киеве закроют на выходных

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с ремонтом Дарницкого путепровода движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" будет приостановлено:

в субботу, 5 апреля;

в воскресенье, 6 апреля.

"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", — объяснили украинцам.

Уточняется, что между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда будут двигаться в соответствии с графиком движения выходного дня.

С понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Как автобусы будут дублировать маршрут закрытых станций

Гражданам сообщили, что на фоне закрытия ряда станций "Киевского метрополитена", дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы №1М.

Уточняется, что дублирующий автобус №1М будет курсировать с интервалом движения до 10 мин:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной": вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее — по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении: тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" — "Черниговская" (транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко).

Напомним, ранее мы писали о том, что на одной из станций метро в Киеве нашли подозрительную коробку. Из-за этого ее временно закрыли на вход и выход и вызвали взрывотехников.

Также мы сообщали о том, что в столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель.