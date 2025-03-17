Станцію метро в Києві закрили для пасажирів — причина

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

На одній зі станцій метро у Києві знайшли підозрілу коробку. Станцію тимчасово зачинили на вхід і вихід для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба КМВА в понеділок, 17 березня.

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Інцидент стався на станції метро "Вокзальна". Саме там знайшли дивний пакунок. Наразі поїзди слідують повз станцію без зупинки.

"Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. На місце викликали вибухотехнічну групу", — інформують в КМВА.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 15 березня, у Києві також була закрита на вхід низка станцій метро. У КМВА назвали причину.

Також ми писали про те, що у Києві на станції метро "Палац Україна" демонтували коштовну мозаїку. Процес пройшов без належної реставраційної підготовки.